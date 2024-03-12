У лютому два учасники залишили ринок небанківських фінансових послуг — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому збільшилася з 1058 (станом на 31 січня 2023 року) до 1060 (станом на 29 лютого 2024 року), кількість банків залишилася незмінною — 63. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку .

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Хто залишив ринок

Із реєстрів примусово виключено одну фінансову компанію та за ініціативою заявника виключено одного страховика. Водночас до реєстру включено одного страхового брокера та три колекторські компанії.

Протягом лютого двом установам — фінансовій компанії та страховику — анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Щодо двох інших фінансових компаній ухвалено рішення про надання погодження зміни обсягу ліцензії, зокрема одній фінансовій компанії погоджено розширення обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, водночас ще одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Хто працює на ринку

Станом на 29 лютого на небанківському ринку працювали 586 фінансових компаній (у січні було 528), 86 страховиків non-life (було 87), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 125 ломбардів (кількість не змінилася), 129 кредитних спілок (кількість не змінилася), 10 лізингових компаній (було 69), 37 страхових брокерів (було 36), 74 колекторські компанії (було 71).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (було 19) та 21 небанківську групу (було 20).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 19), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (було 16). Скасування реєстрації двох платіжних систем відбулося за зверненням операторів цих платіжних систем (тобто добровільно).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких 20 платіжних установ (було 19), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 36 комерційних агентів (було 34) та 35 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.