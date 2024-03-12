Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 27 країнах Європи. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі .

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Які країни додалися до переліку

З 11 березня дана послуга доступна вже у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.

«Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг», — написав Клименко.

Як оформити

Оформити заявку можна через «Кабінет водія». Загалом, українці обміняли вже понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

«Постійно працюємо над вдосконаленням сервісних послуг МВС. Дбаємо про якість», — додав глава відомства.