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12 березня 2024, 8:16

Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 27 країнах Європи

Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 27 країнах Європи. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі.

Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 27 країнах Європи.
Фото:slovoidilo.ua

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Які країни додалися до переліку

З 11 березня дана послуга доступна вже у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.

«Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг», — написав Клименко.

Як оформити

Оформити заявку можна через «Кабінет водія». Загалом, українці обміняли вже понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

«Постійно працюємо над вдосконаленням сервісних послуг МВС. Дбаємо про якість», — додав глава відомства.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
preyvanamor
preyvanamor
12 березня 2024, 9:25
#
Ого! аж неймовірних 5тис. змінених документів при декількох МІЛЬЙОНАХ біженців!!!
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