Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 27 країнах Європи. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі.
12 березня 2024, 8:16
Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 27 країнах Європи
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Які країни додалися до переліку
З 11 березня дана послуга доступна вже у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.
«Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг», — написав Клименко.
Як оформити
Оформити заявку можна через «Кабінет водія». Загалом, українці обміняли вже понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.
«Постійно працюємо над вдосконаленням сервісних послуг МВС. Дбаємо про якість», — додав глава відомства.
Джерело: Мінфін
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