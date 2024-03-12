Національний банк України встановив на 12 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,3825 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 24 копійки.
12 березня 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ: Долар додав 24 копійки
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Валютний ринок
НБУ на 12 березня встановив офіційний курс євро на рівні 41,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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