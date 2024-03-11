Банки видали пільгових кредитів ще майже на 2 мільярди

За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 431 пільговий кредит на загальну суму 1,7 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 315 кредитів на 780 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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За час дії воєнного стану в Україні видано 48 015 доступних кредитів на загальну суму 193 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 35 794 кредити на 98 млрд грн), з яких станом на 11 березня поточного року:

14,83 млрд грн — на інвестиційні цілі;

8,70 млрд грн — як антикризові кредити;

3,72 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

36,72 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,58 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту програми підписано 82 837 кредитних договорів на загальну суму 282,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 56 270 договорів на 124,6 млрд гривень.