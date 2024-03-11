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11 березня 2024, 19:33

Банки видали пільгових кредитів ще майже на 2 мільярди

За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 431 пільговий кредит на загальну суму 1,7 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 315 кредитів на 780 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 431 пільговий кредит на загальну суму 1,7 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 315 кредитів на 780 млн гривень.

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За час дії воєнного стану в Україні видано 48 015 доступних кредитів на загальну суму 193 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 35 794 кредити на 98 млрд грн), з яких станом на 11 березня поточного року:

  • 14,83 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 8,70 млрд грн — як антикризові кредити;
  • 3,72 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 36,72 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 57,58 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту програми підписано 82 837 кредитних договорів на загальну суму 282,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 56 270 договорів на 124,6 млрд гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
11 березня 2024, 20:12
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Миллиардные кредиты выдают пачками, а уровень NPL почему-то не снижается.

По состоянию на 1 декабря 2023 года уровень NPL составил 39,7%
общего портфеля банковских кредитов:
— в корпоративном сегменте — 44,1%
— в розничном — 24,9%
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