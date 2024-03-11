До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
11 березня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 11 березня: долар та євро на міжбанку йдуть угору
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Відкриття 11 березня
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Закриття 11 березня
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Зміни
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38,18/38,22
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38,37/38,40
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19/18
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41,77/41,81
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41,92/41,94
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15/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 41,60 грн, а продають за 42,25 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,52−38,60, євро — 42,10−42,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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