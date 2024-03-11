Курс валют на вечір 11 березня: долар та євро на міжбанку йдуть угору

До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 11 березня Закриття 11 березня Зміни долар 38,18/38,22 38,37/38,40 19/18 євро 41,77/41,81 41,92/41,94 15/13

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 41,60 грн, а продають за 42,25 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,52−38,60, євро — 42,10−42,25 грн.

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