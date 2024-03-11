Польські фермери блокують п'ять напрямків на кордоні. В чергах близько 1700 вантажівок

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Ситуація на кордоні

«Станом на зараз польськими фермерами блокується п'ять напрямків. У ніч з 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування напрямку ПП „Краківець-Корчова“, тож бачимо інтенсивність руху саме по цьому пункту пропуску… Але, звісно, що і на цьому напрямку черга залишається. Станом на ранок це десь близько 600 вантажівок… По п'ятьох напрямкам, де блокування руху продовжується або ускладнюється рух для вантажних засобів, в чергах станом на ранок десь 1700 вантажівок. Найбільше — навпроти ПП „Ягодин“», — повідомив Демченко.

Він додав, що, як і раніше, польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу, через 2 пункти пропуску — «Ягодин» і «Шегині». На цих напрямках вони пропускають досить невелику кількість вантажівок з Польщі в Україну.

«До прикладу, за минулу добу у напрямку ПП „Ягодин“ — це 40 вантажних транспортних засобів, а у напрямку „Шегині“ — близько 30 вантажівок. Сьогодні зранку від польських прикордонників ми отримали інформацію, що протестувальники вирішили також не пропускати взагалі вантажні транспортні засоби у напрямку ПП „Угринів“. Йдеться про ті вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу», — зауважив речник.

Блокування кордонів

З 11 березня польські протестувальники не пропускають вантажівки через пункт пропуску «Угринів» в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.

Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець».

На напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ-Ягодин», «Зосін-Устилуг», «Долгобичув-Угринів», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика-Шегині» обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується. Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.