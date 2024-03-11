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11 березня 2024, 17:44

Укрзалізниця починає продавати квитки на потяги до Австрії та Угорщини онлайн

18 березня Укрзалізниця розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно. Про це йдеться у повідомленні компанії в телеграм-каналі.

18 березня Укрзалізниця розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.
Фото:depositphotos

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Як придбати квитки

Придбати квитки можна буде через застосунок Укрзалізниці, а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

«Крок за кроком оцифровуємо наші сервіси та робимо їх зручними для клієнтів. Після тривалої та непростої роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди. Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож. Також, як продемонстрував досвід на маршруті Київ — Варшава, це досить потужний запобіжник від перекупів. Рухаємося далі», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Для приготувань до продажу квитків онлайн Укрзалізниця відзавтра тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.

Нагадаємо

Новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Джерело: Мінфін
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