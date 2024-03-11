Отримайте помічник із лайфхаками по дорогах Європи безкоштовно

Дороги в Європі відрізняються від звичних для нас наявністю платних трас, ділянок, мостів, також кожна країна має свої правила паркування та ціни.
11 березня 2024, 16:49
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Джерело: Мінфін
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