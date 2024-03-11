Отримайте помічник із лайфхаками по дорогах Європи безкоштовно

Дороги в Європі відрізняються від звичних для нас наявністю платних трас, ділянок, мостів, також кожна країна має свої правила паркування та ціни.

Щоб вам було легше орієнтуватися на дорозі в будь-якій країні Європи Finance.ua Страхування створили для вас електронний помічник в поїздках на авто по Європі, в якому зібрали всю важливу інформацію для водія.

Електронний помічник в поїздках на авто по Європі включає в себе:

список платних доріг Європи по країнам

нюанси, де купити віньєтки та методи оплат

рекомендації з паркування

список країн з платними ділянками

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