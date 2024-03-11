Про проєкт Cryptology

Багато хто з нас мріє вирватися з «хом'ячого кола» будинок-робота-будинок. Працювати все життя на чужих дядьків та отримувати за це лише малу частину справжньої вартості вашої праці. Але як можна зламати цю систему? Не треба бути Дейенеріс, щоб цього досягти. Потрібне лише бажання та час. З усім іншим допоможе Cryptology school .

Історія проєкту

Проєкт було створено у 2021 році. Створений він був відомим інстаграм-пабліком GRUPPIROVKA за підтримки результативних та досвідчених трейдерів. Спочатку це був безкоштовний курс фінансової грамотності для дітей та підлітків у Києві. До курсу також входили основи економіки, трейдингу та інвестування.

Курс був вдало завершений багатьма учнями і після такого успіху було прийнято рішення розширити наявну програму, щоб доступ до знань був у значно більшої кількості бажаючих. Співзасновником і найпублічнішою особистістю в проєкті є Костянтин «Кудо» Ханич. Він бере участь у деяких масштабних інтерв'ю, регулярно займає топові місця на великих торгових турнірах та провідні позиції у лідербордах проп-компаній.

На даний момент школа, як і раніше, продовжує активно розвиватися. Нині у ній викладають 26 практикуючих трейдерів. Також на вибір є велика кількість доступних форматів навчання, які підходять як і новачкам, котрі зовсім нічого не знають, так і досвідченим трейдерам, які хочуть розширити горизонти знань.

Що пропонує Кріптолоджі

Без зайвих передмов, ось на що ви можете розраховувати:

Online school, розділена на різні «рівні». А саме Basic (19 модулів, включаючи інформацію з основ трейдингу, розробки торгових стратегій, базової аналітики), Advanced (включає все від Basic, плюс 11 додаткових модулів та 7 сесій backtest з аналізом угод, випускники отримують інструменти для трейдингу), Pro (попередні пакети, плюс 8 додаткових модулів, розкривається тема маніпуляцій на ринку, роботи з мультиструктурою, альтернативні способи заробітку на крипті тощо). Найбільш просунутий рівень — Super Charged, який включає переваги всіх попередніх, але навчання проходить у малих групах до 5 осіб, де кожному буде приділено час та проведено індивідуальний аналіз виконаного «домашнього завдання». Workshop. У воркшоп йдуть після проходження онлайн-курсів для того аби отримати ще більшу кількість знань та підвищення кваліфікації як трейдера. Intraday server. Це агрегатор з корисними знаннями для трейдерів. Тут щодня проходять корисні стріми на різні теми, практикуючі трейдери діляться аналітикою ринків, а в чатах відбувається спілкування у колі однодумців. Base Camp. Безкоштовний онлайн курс, який проводиться кілька разів на рік. У цьому онлайн курсі ви зможете отримати базові фундаментальні знання, а також безкоштовно зрозуміти, чи підходить вам ця ніша або це все ж таки не для вас. Трейдером теоретично може стати будь-хто. Offline school. Є можливість отримати всі знання в офлайн форматі (тільки у Києві). Mentorship. Якщо ви не хочете проходити курси, або у вас вже є знання і якийсь базовий досвід, ви зможете почати або продовжити розвиток під наглядом досвідченого наставника, який попутно вас навчатиме і виводитиме ваші навички на новий рівень. Спілкування тет-а-тет та призведення до результату. Безкоштовний онлайн курс від Cryptology + WhiteBIT. У співпраці з криптобіржею WhiteBIT були розроблені абсолютно безкоштовні онлайн курси, які відмінно підходять тим, хто бажає здобувати знання у своєму власному темпі — дивитися навчальні ролики онлайн і проходити тести можна в будь-який час.

Також Cryptology активні у соцмережах. Існує канал проєкту в Телеграмі та Інстаграмі. Там можна безкоштовно знайти велику кількість корисної інформації, а також частина команди веде публічну діяльність, ділячись корисними матеріалами у себе в каналах. Є також закритий канал у Discord, який служить швидше як «сім'я трейдерів», де ви можете обмінюватися досвідом, знаннями, стратегіями та спілкуватися з членами команди після навчання.

Висновок

У школі трейдингу Cryptology будь-хто зможе знайти собі місце. Неважливо, чи ви є абсолютним новачком, який про трейдінг знає лише те, що він існує або ж взагалі вам друг сказав. Чи, можливо, ви досвідчений трейдер, який хоче досягти ще більшого? Інвестувавши свій час та бажання у Cryptology, ви зможете досягти тих результатів про які мріяли. Але не забувайте про те, що багато залежить саме від вашого бажання — якщо ви не бажаєте досягати результатів і розвиватися, ніякі курси у світі вам не допоможуть.