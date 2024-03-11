Ціни на нафту продовжують падати через зниження китайського попиту

Ціни на нафту у понеділок продовжили зниження, яке розпочалося минулого тижня, через побоювання щодо слабкого попиту в Китаї. Втім, геополітична напруженість на Близькому Сході та навколо росії обмежує падіння цін. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 12 центів, або на 0,2%, до 81,96 долара за барель, а на американську нафту WTI впали на 21 цент, або на 0,2%, до 77,8 долара за барель.

Обидва показники знизилися минулого тижня: Brent впав на 1,8%, а WTI — на 2,5%. Причиною падіння стали негативні економічні дані з Китаю, що свідчать про зниження попиту в країні, яка є найбільшим імпортером сирої нафти у світі.

«Побоювання щодо слабкого попиту в Китаї переважили рішення ОПЕК+ продовжити скорочення видобутку», — заявив президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities Хіроюкі Кікукава. Він також додав, що неоднозначні сигнали щодо зайнятості у США спонукали деяких трейдерів скоригувати свої позиції.

«Проте зниження цін буде обмежене зростанням геополітичних ризиків. Існує ймовірність того, що перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем не буде досягнуто, а конфлікт росії та України може розширитися на сусідів», — сказав він.