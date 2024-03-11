Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі — SIPRI

Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі у 2019−2023 роках та четвертим у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Києву основні озброєння як військову допомогу. Про це свідчать дані нової доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який порівняв період 2019−2023 років з 2014−2018 роками.

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Обсяг міжнародних постачань зброї

За даними SIPRI, глобальний обсяг міжнародних постачань зброї за останні пʼять років знизився на 3,3%, а європейські країни майже вдвічі (на 94%) збільшили імпорт основних видів озброєнь.

Набагато більші обсяги зброї надходили до Азії та Океанії, а також до Близького Сходу, де знаходяться девʼять із десяти основних імпортерів.

Частка України у глобальному імпорті зброї становила 4,9% в порівнянні з 0,1% у 2014−2018 роках. Водночас загальне зростання військового імпорту стосовно цього періоду досягло рекордних 6633%.

Основними постачальниками озброєнь Україні стали США (39%), Німеччина та Польща, відповідно 14% та 13%.

Трійка лідерів

В порівнянні з минулорічним дослідженням, у трійці лідерів відбулася зміна. США продовжують утримують США першу позицію. Американський експорт за останні пʼять років зріс на 17%, що збільшило з 34% до 42% частку США у загальному обсязі світового експорту озброєнь.

У 2019−2023 роках США поставили основні озброєння до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди.

Франція потіснила рф з другого місця серед експортерів, чий експорт збільшився на 47%, а частка у загальносвітових поставках зросла з 7,2% до 11%.

Французький експорт озброєнь зріс, в основному, завдяки постачанню бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту. При цьому найбільшим імпортером французької зброї стала Індія, на частку якої припало майже 30% військових поставок із Франції.

РФ опустилася на третю сходинку у списку найбільших експортерів зброї. За 2019−2023 роки експорт озброєнь із рф скоротився майже вдвічі — на 53%. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою.

Падіння російського військового експорту в останні пʼять років прискорилося. У 2019 році рф постачала зброю до 31 держави, у 2022 році — лише у 14, а у 2023 році — у 12.

Повномасштабна війна рф проти України призвела до стрімкого зростання імпорту систем протиповітряної оборони. Наприклад, Польща замовила у США 48 пускових установках Patriot, 644 ракети до них, а також різноманітні датчики, допоміжне обладнання та запчастини. Загальна сума угоди оцінена в $15 млрд.

Німеччина планує заплатити Ізраїлю майже €4 млрд за систему ППО Arrow 3, а німецькі системи ППО будуть поставлені в Австрію, Естонію, Латвію та Словенію.

Вперше за 25 років США стали найбільшим постачальником зброї в Азію та Океанію. На США припадало 34% імпорту зброї державами регіону, у порівнянні з 19% рф та 13% Китаю.