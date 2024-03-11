Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі у 2019−2023 роках та четвертим у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Києву основні озброєння як військову допомогу. Про цесвідчать дані нової доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який порівняв період 2019−2023 років з 2014−2018 роками.
Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі — SIPRI
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Обсяг міжнародних постачань зброї
За даними SIPRI, глобальний обсяг міжнародних постачань зброї за останні пʼять років знизився на 3,3%, а європейські країни майже вдвічі (на 94%) збільшили імпорт основних видів озброєнь.
Набагато більші обсяги зброї надходили до Азії та Океанії, а також до Близького Сходу, де знаходяться девʼять із десяти основних імпортерів.
Частка України у глобальному імпорті зброї становила 4,9% в порівнянні з 0,1% у 2014−2018 роках. Водночас загальне зростання військового імпорту стосовно цього періоду досягло рекордних 6633%.
Основними постачальниками озброєнь Україні стали США (39%), Німеччина та Польща, відповідно 14% та 13%.
Трійка лідерів
В порівнянні з минулорічним дослідженням, у трійці лідерів відбулася зміна. США продовжують утримують США першу позицію. Американський експорт за останні пʼять років зріс на 17%, що збільшило з 34% до 42% частку США у загальному обсязі світового експорту озброєнь.
У 2019−2023 роках США поставили основні озброєння до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди.
Франція потіснила рф з другого місця серед експортерів, чий експорт збільшився на 47%, а частка у загальносвітових поставках зросла з 7,2% до 11%.
Французький експорт озброєнь зріс, в основному, завдяки постачанню бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту. При цьому найбільшим імпортером французької зброї стала Індія, на частку якої припало майже 30% військових поставок із Франції.
РФ опустилася на третю сходинку у списку найбільших експортерів зброї. За 2019−2023 роки експорт озброєнь із рф скоротився майже вдвічі — на 53%. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою.
Падіння російського військового експорту в останні пʼять років прискорилося. У 2019 році рф постачала зброю до 31 держави, у 2022 році — лише у 14, а у 2023 році — у 12.
Повномасштабна війна рф проти України призвела до стрімкого зростання імпорту систем протиповітряної оборони. Наприклад, Польща замовила у США 48 пускових установках Patriot, 644 ракети до них, а також різноманітні датчики, допоміжне обладнання та запчастини. Загальна сума угоди оцінена в $15 млрд.
Німеччина планує заплатити Ізраїлю майже €4 млрд за систему ППО Arrow 3, а німецькі системи ППО будуть поставлені в Австрію, Естонію, Латвію та Словенію.
Вперше за 25 років США стали найбільшим постачальником зброї в Азію та Океанію. На США припадало 34% імпорту зброї державами регіону, у порівнянні з 19% рф та 13% Китаю.
Коментарі - 1