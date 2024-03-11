У понеділок на готівковому ринку курс долара додав 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на 11 березня: Долар у банках додав 5 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,55 грн. Євро купують за 41,60 грн, а продають за 42,20 грн.
За даними валютного аукціону, начорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,55, євро — 42,00−42,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 38,18−38,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,77−41,81 грн/євро.
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