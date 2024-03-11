Євростат: Кількість українських біженців у Європі перевищила 6 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2024, 8:16

Євростат: Кількість українських біженців у Європі перевищила 6 мільйонів

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець 2023 року мали 4,3 млн громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це йдеться в даних Євростату, передає Інтерфакс-Україна.

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець 2023 року мали 4,3 млн громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
Фото: lb.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%)», — сказано в повідомленні Євростату.

«Кількість бенефіціарів зменшилася в 5 країнах ЄС, а саме в Італії (-18 125 осіб; -11,2%), Польщі (-3 235; -0,3%), Естонії (-225; -0,6%), Франції (-205; -0,3%) і Люксембурзі (-10; -0,2%)», — додали у відомстві.

Станом на кінець грудня європейське статистичне відомство повідомляло про дещо більшу кількість біженців зі статусом тимчасового захисту — 4,31 млн, однак зниження загального показника за місяць пов'язане зі скороченням даних для Нідерландів — зі 145,62 тис. на кінець грудня до 116,86 тис. на кінець січня.

Останні десять місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині — сумарно понад 204 тис. осіб, за якою йде Чехія — 70,7 тис.

Згідно з даними Євростату, на кінець січня 2024 року основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1,27 млн осіб; 29,5% від загальної кількості), Польща (951,56 тис. осіб; 22,1%) і Чехія (381,19 тис. осіб; 8,9%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,5%.

Євростат уточнює, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у січні 2024 року спостерігалася в Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Естонії (26,4), Литві (26,2) і Польщі (25,9), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,6.

Українські біженці в ЄС

Йдеться також, що станом на 31 січня 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,1%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти — трохи більше ніж третину (33,2%), тоді як дорослі чоловіки — трохи більше ніж п'яту частину (20,7%) від загального числа. Вісім місяців раніше частка жінок була 46,6%, дітей — 34,6% і дорослих чоловіків — 18,8%.

Згідно з представленими даними, у січні четвертою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Іспанія — 197,75 тис., а замикала п'ятірку Болгарія зі 172,28 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець січня 2024 року було також у Румунії — 147,52 тис., Італії — 143,25 тис., Нідерландах — 116,86 тис., Словаччині — 116,01 тис. та Ірландії — 102,8 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Австрії — 83,56 тис., Литві — 75,35 тис., Бельгії — 75,76 тис., Норвегії — 68,15 тис., Франції — 64,73 тис. (дані про дітей переважно не включено), Фінляндії — 64,95 тис. і Португалії — 59,46 тис.

Далі йдуть Латвія — 44,14 тис., Швеція — 44,39 тис., Естонія — 35,72 тис.,Данія — 36,64 тис., Угорщина — 34,25 тис., Греція — 27,1 тис., Хорватія — 23,18 тис., Кіпр — 19,53 тис., Люксембург — 4,22 тис., Ісландія — 3,98 тис., Мальта — 1,99 тис. і Ліхтенштейн — 0,57 тис.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
fae
fae
11 березня 2024, 8:43
#
4.3 — вижу.
Где ещё 1.7?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають BrutForce, shabash и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами