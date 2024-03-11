Євростат: Кількість українських біженців у Європі перевищила 6 мільйонів

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець 2023 року мали 4,3 млн громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це йдеться в даних Євростату, передає Інтерфакс-Україна.

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«Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%)», — сказано в повідомленні Євростату.

«Кількість бенефіціарів зменшилася в 5 країнах ЄС, а саме в Італії (-18 125 осіб; -11,2%), Польщі (-3 235; -0,3%), Естонії (-225; -0,6%), Франції (-205; -0,3%) і Люксембурзі (-10; -0,2%)», — додали у відомстві.

Станом на кінець грудня європейське статистичне відомство повідомляло про дещо більшу кількість біженців зі статусом тимчасового захисту — 4,31 млн, однак зниження загального показника за місяць пов'язане зі скороченням даних для Нідерландів — зі 145,62 тис. на кінець грудня до 116,86 тис. на кінець січня.

Останні десять місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині — сумарно понад 204 тис. осіб, за якою йде Чехія — 70,7 тис.

Згідно з даними Євростату, на кінець січня 2024 року основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1,27 млн осіб; 29,5% від загальної кількості), Польща (951,56 тис. осіб; 22,1%) і Чехія (381,19 тис. осіб; 8,9%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,5%.

Євростат уточнює, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у січні 2024 року спостерігалася в Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Естонії (26,4), Литві (26,2) і Польщі (25,9), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,6.

Українські біженці в ЄС

Йдеться також, що станом на 31 січня 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,1%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти — трохи більше ніж третину (33,2%), тоді як дорослі чоловіки — трохи більше ніж п'яту частину (20,7%) від загального числа. Вісім місяців раніше частка жінок була 46,6%, дітей — 34,6% і дорослих чоловіків — 18,8%.

Згідно з представленими даними, у січні четвертою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Іспанія — 197,75 тис., а замикала п'ятірку Болгарія зі 172,28 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець січня 2024 року було також у Румунії — 147,52 тис., Італії — 143,25 тис., Нідерландах — 116,86 тис., Словаччині — 116,01 тис. та Ірландії — 102,8 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Австрії — 83,56 тис., Литві — 75,35 тис., Бельгії — 75,76 тис., Норвегії — 68,15 тис., Франції — 64,73 тис. (дані про дітей переважно не включено), Фінляндії — 64,95 тис. і Португалії — 59,46 тис.

Далі йдуть Латвія — 44,14 тис., Швеція — 44,39 тис., Естонія — 35,72 тис.,Данія — 36,64 тис., Угорщина — 34,25 тис., Греція — 27,1 тис., Хорватія — 23,18 тис., Кіпр — 19,53 тис., Люксембург — 4,22 тис., Ісландія — 3,98 тис., Мальта — 1,99 тис. і Ліхтенштейн — 0,57 тис.