Прибуток найбільшої у світі нафтової компанії Saudi Aramco за рік впав на 25%

Прибуток саудівського нафтового гіганта Aramco за підсумками року впав на 25%. У грошовій формі у 2023 році він склав $121,3 млрд, що все одно є другим результатом в історії після рекорду 2022 року у $161,1 млрд. Про це пише CNBC.

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Як повідомляє видання, торік уряд Саудівської Аравії передав додаткові 8% акцій Aramco вартістю $164 мільярди до Фонду державних інвестицій.

«Зменшення прибутку порівняно з минулим роком можна пояснити нижчими цінами на сиру нафту та обсягами продажу, а також зниженням маржі перероблювання та хімікатів, частково компенсованим зниженням роялті за виробництво протягом року та нижчими податками», — заявили в Aramco.

Загальний дохід також впав на 17% до $440,88 мільярда порівняно з $535,19 мільярда у попередній рік.