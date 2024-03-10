Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман був виправданий за будь-які правопорушення, які могли б стати підставою для його звільнення. Про це пише Bloomberg.
10 березня 2024, 12:02
Сем Альтман повернувся до ради директорів OpenAI
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Юридична фірма WilmerHale, яка проводила розслідування, встановила, що рішення ради директорів звільнити Альтмана було «наслідком розриву відносин і втрати довіри між попереднім складом ради директорів і паном Альтманом».
У зв'язку з цим Альтман повертається до складу ради директорів компанії.
Нагадаємо, що Альтман повернувся на посаду СЕО компанії після того, як його звільнили 17 листопада.
Джерело: Мінфін
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