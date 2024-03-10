Збройні сили України протягом останньої доби знищили близько 900 окупантів та 19 танків. Про це свідчать дані Генштабу.
10 березня 2024, 9:00
Ще 900 солдатів та 19 танків: втрати росії в Україні за добу
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Загальні бойові втрати противника
особового складу — близько 424060 (+900) осіб
танків — 6731 (+19) од
бойових броньованих машин — 12850 (+27) од
артилерійських систем — 10466 (+38) од
РСЗВ — 1015 (+3) од
засоби ППО — 709 (+2) од
літаків — 347 (+0) од
гелікоптерів — 325 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8082 (+41)
крилаті ракети — 1919 (+0)
кораблі /катери — 26 (+0) од
підводні човни — 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн — 13752 (+69) од
спеціальна техніка — 1672 (+6)
Джерело: Мінфін
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