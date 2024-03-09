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9 березня 2024, 16:00

Кліматичні фінтех-стартапи частіше залучають венчурне фінансування — дослідження

Згідно з новими даними CommerzVentures, венчурного фонду, заснованого німецьким Commerzbank, фінтех стартапи, пов’язані з кліматичними технологіями, досягають кращих результатів у залученні венчурного фінансування. Про це повідомляє FinTech Insider.

Згідно з новими даними CommerzVentures, венчурного фонду, заснованого німецьким Commerzbank, фінтех стартапи, пов’язані з кліматичними технологіями, досягають кращих результатів у залученні венчурного фінансування.

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Загалом фінтех стартапи, пов’язані з кліматичними технологіями, залучили $2,3 млрд у США та Європі.

Дослідження Climate FinTech Report 2024 від CommezVentures відстежує інвестиції в понад 600 фінтех-стартапів, залучених до вуглецевих ринків, управління енергією, обліку вуглецю, ESG, природного капіталу, управління кліматичними ризиками, аналітики ланцюгів поставок тощо.

У звіті зазначається, що інвестиції в кліматичні фінтехи скоротилися на 19% минулого року у порівнянні з роком раніше, при цьому загалом падіння фінансування фінтеху склало 38%.

Європейські фінтех стартапи лідирують, залучивши $1,4 млрд венчурного капіталу в порівнянні з $881 млн, залученими стартапами в США.

Вуглецеві ринки та управління енергетикою були підсекторами, які залучили найбільше фінансування ($729 млн та $530 млн відповідно), на третьому місці — облік викидів з фінансуванням у розмірі $333 млн минулого року.

Джерело: Мінфін
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