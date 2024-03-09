Середня зарплата в лютому зросла на 500 гривень

Середня зарплата в Україні в лютому 2024 року зросла на 500 грн, або 2,6% і сягнула 20 тис. грн, такі результати регулярного дослідження ринку праці від Work.ua. Про це пише Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«У січні на ринку праці шукачі були доволі активними, а от роботодавці тільки готувалися до нового сезону найму. У лютому ситуація стала протилежною: роботодавці розмістили на 7% більше вакансій, ніж у січні, а ось конкуренція серед шукачів зменшилася. Така тенденція є звичним явищем для ринку праці, яка до того ж посилюється факторами повномасштабного вторгнення, таких як міграція населення, релокація бізнесу тощо», — прокоментували результати дослідження фахівці Work.ua.

Згідно з ним, уперше за тривалий час у двох категоріях середня зарплата знизилася: сільське господарство, агробізнес — на 5%, до 20 тис. грн, і нерухомість — на 4%, до 35 тис. грн.

За оприлюдненими даними, у 13 областях України ринок праці в січні відновився і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Серед лідерів за цим показником — Закарпатська (164%), Івано-Франківська (154%), Хмельницька (132%), Вінницька (131%) та Львівська (130%) області.

Зазначається, що порівняно із січнем помітно побільшало роботи в Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській (+10% у кожній) та Житомирській (+9%) областях.

В областях-лідерах також зафіксовано зростання кількості вакансій: Київська область — +7% до січня (до 33,2 тис. пропозицій), Дніпропетровська — +6% (до майже 9 тис.), Львівська — +5% (8,9 тис.), Одеська — +10% (6,3 тис.) і Харківська — +7% (3,6 тис. вакансій).

Наголошується, що збільшилася кількість вакансій у категоріях, які повільніше відновлюються від початку повномасштабного вторгнення: якщо в січні кількість вакансій у десятці категорій-лідерів скоротилася, то в лютому зафіксовано зростання в категоріях «робітничі спеціальності, виробництво» — 9% до січня (16,2 тис. вакансій), «сфера обслуговування» — 10%, (до 16,1 тис.), «продаж, закупівля» — 8% (до 14,1 тис.), «роздрібна торгівля» — 4% (до 11,2 тис.), «логістика, склад, ЗЕД» — 5% (до 9,5 тис.), «готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 14% (8,6 тис. пропозицій).

У лютому продовжилася тенденція зростання кількості вакансій із вимогою знання англійської мови: таких пропозицій роботи стало більше на 16%. На 8% додалося вакансій із дистанційною роботою.

Крім того, додалися пропозиції роботи для людей з інвалідністю (+10%), пенсіонерів (+9%), студентів (+8%), а також для ветеранів (+16%).