Протягом останньої доби Збройні Сили України знищили приблизно 850 окупантів, 6 танків та понад 50 артилерійських систем. Про це свідчать дані Генштабу.
9 березня 2024, 9:00
Втрати ворога за добу: ще 850 окупантів та 6 танків
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Загальні бойові втрати противника
- особового складу — близько 423160 (+850) осіб
- танків — 6712 (+6) од
- бойових броньованих машин — 12823 (+25) од
- артилерійських систем — 10428 (+53) од
- РСЗВ — 1012 (+1) од
- засоби ППО — 707 (+3) од
- літаків — 347 (+0) од
- гелікоптерів — 325 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8041 (+43)
- крилаті ракети — 1919 (+0)
- кораблі /катери — 26 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13683 (+85) од
- спеціальна техніка — 1666 (+10)
Джерело: Мінфін
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