Instagram торік обігнав TikTok за кількістю нових завантажень

Соцмережа Instagram у 2023 році обігнала TikTok за кількістю нових завантажень, при цьому зростання американської платформи відбулося завдяки копіюванню успіху свого китайського конкурента з короткими відеороликами. Про це пише Financial Times.

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Загальна кількість завантажень додатку Instagram у 2023 році зросла на 20% до 768 млн порівняно з попереднім роком, що зробило його найбільш завантажуваним застосунком у світі.

При цьому кількість завантажень TikTok, що належить пекінській компанії ByteDance, за той самий період зросла лише на 4% — до 733 млн.

Статистика свідчить про те, що Instagram успішно залучає нових користувачів.

У 2020 році Instagram представив «рілзи» — функцію, яка дозволила користувачам ділитися короткими відео, клонуючи функцію вірусних відео TikTok.