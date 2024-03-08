До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро зросло на 24 копійки у купівлі та на 28 копійок у продажу.
8 березня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 8 березня: долар та євро пішли угору на міжбанку
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Відкриття 8 березня
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Закриття 8 березня
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Зміни
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38.04 / 38.06
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38.18 / 38.22
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14/16
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41.59 / 41.59
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41.83 / 41.87
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24/28
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,08−38,50 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,45−38,53, євро — 41,95−42,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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