Курс валют на вечір 8 березня: долар та євро пішли угору на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро зросло на 24 копійки у купівлі та на 28 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 8 березня Закриття 8 березня Зміни долар 38.04 / 38.06 38.18 / 38.22 14/16 євро 41.59 / 41.59 41.83 / 41.87 24/28

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,08−38,50 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,45−38,53, євро — 41,95−42,15 грн.

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