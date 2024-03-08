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8 березня 2024, 19:43

Частка біткоїнів у спотових ETF зросла майже до 4%

Обсяг біткоїнів під контролем спотових ETF зріс до 798 033 BTC, що становить майже 4% від усіх монет. Про це повідомляє incrypted.

Обсяг біткоїнів під контролем спотових ETF зріс до 798 033 BTC, що становить майже 4% від усіх монет.

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Після завершення торгової сесії 7 березня 2024 року частка біткоїнів у спотових ETF на базі активу зросла майже до 4% від усієї пропозиції у 21 млн BTC.

З 11 січня 2024 року цей показник зріс майже на 1%. Загалом у 10 спотових біткоїн-ETF сконцентровано 799 033 BTC на $54 млрд.

Джерело: Мінфін
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