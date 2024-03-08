Фінансову звітність за 2023 рік подали 360,8 тисячі компаній. Про це свідчать дані Держстату. Які компанії заробили найбільше — в аналітиці YouControl.
8 березня 2024, 16:32
Які українські компанії заробили найбільше у 2023 році — аналітика YouControl
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Хто заробив найбільше
У десятку лідерів за виторгом потрапили:
- Українська мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн)
- Енергетична компанія D.TRADING (165,7 млрд грн)
- Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (153,8 млрд грн)
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (138,6 млрд грн)
- Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (119,8 млрд грн)
- Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (95,2 млрд грн)
- Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (93,9 млрд грн)
- Акціонерне товариство «Українська залізниця» (92,6 млрд грн)
- Українська мережа супермаркетів «Сільпо-фуд» (84,7 млрд грн)
- Національна енергетична компанія «Укренерго» (82,9 млрд грн)
При цьому зазначається, що серед лідерів 7 підприємств належать державі.
Джерело: Мінфін
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