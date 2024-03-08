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8 березня 2024, 16:32

Які українські компанії заробили найбільше у 2023 році — аналітика YouControl

Фінансову звітність за 2023 рік подали 360,8 тисячі компаній. Про це свідчать дані Держстату. Які компанії заробили найбільше — в аналітиці YouControl.

Фінансову звітність за 2023 рік подали 360,8 тисячі компаній.
Фото: НБУ

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Хто заробив найбільше

У десятку лідерів за виторгом потрапили:

  • Українська мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн)
  • Енергетична компанія D.TRADING (165,7 млрд грн)
  • Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (153,8 млрд грн)
  • Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (138,6 млрд грн)
  • Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (119,8 млрд грн)
  • Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (95,2 млрд грн)
  • Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (93,9 млрд грн)
  • Акціонерне товариство «Українська залізниця» (92,6 млрд грн)
  • Українська мережа супермаркетів «Сільпо-фуд» (84,7 млрд грн)
  • Національна енергетична компанія «Укренерго» (82,9 млрд грн)

При цьому зазначається, що серед лідерів 7 підприємств належать державі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AllexL
AllexL
8 березня 2024, 17:15
#
«заробив» не дорівнює «виторг» …
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