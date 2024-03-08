Чиновники тепер можуть подавати е-декларації в «Дії»

В «Дії» запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї.

«Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер — кілька кліків у «Дії», — зазначив Федоров.

Він пояснив, що декларант з порталу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) кине члену сімʼї в «Дію» запит. Після підтвердження членом сімʼї в «Дії» НАЗК збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.

«Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування — це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним», — наголосив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації.