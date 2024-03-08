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8 березня 2024, 15:43

Чиновники тепер можуть подавати е-декларації в «Дії»

В «Дії» запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В «Дії» запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації.
Фото: zoda.gov.ua

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Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї.

«Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер — кілька кліків у «Дії», — зазначив Федоров.

Він пояснив, що декларант з порталу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) кине члену сімʼї в «Дію» запит. Після підтвердження членом сімʼї в «Дії» НАЗК збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.

«Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування — це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним», — наголосив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
8 березня 2024, 17:05
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То то я смотрю Бижко Сергей Витальевич: начальник Днепропетровской областной прокуратуры все декларирует и декларирует, а его мамашка Бижко Галина обладательница многомиллионных сумм и квартиры в новостройке в престижном Ж К Панорама города Днепр
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