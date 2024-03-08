Французи допоможуть ДАСУ перейти на євростандарти фінансового контролю

Держаудитслужба та французька агенція «Expertise France» підписали меморандум про співробітництво у розробці нормативно-правових документів фінансового контролю згідно зі стандартами ЄС. Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.

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Зазначається, що підписаний документ передбачає розширення співпраці з французькими колегами як у частині боротьби з шахрайством та іншими фінансовими порушеннями, що можуть впливати на фінансові інтереси ЄС, так і щодо зміцнення потенціалу ДАСУ в проведенні державного фінансового контролю, зокрема у період дії воєнного стану, а також під час відновлення зруйнованих війною регіонів.

«Партнерство Держаудитслужби з французькою агенцією „Expertise France“ дозволить залучати фахівців для розробки законодавчих та нормативно-правових рішень, які Україна зобов’язалася ухвалити згідно своїх зобов’язань, взятих у рамках Угоди з ЄС. Ми вдячні нашим французьким колегам за готовність співпрацювати та надавати необхідні консультації, а також за технічну допомогу», — зазначила очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Також Меморандумом передбачається надання підтримки у модернізації матеріально-технічної бази Держаудитслужби.

Французьке агенція міжнародного технічного співробітництва «Expertise France» входить до групи Французького агентства розвитку та підпорядковується Міністерству Європи та закордонних справ і Міністерству економіки, фінансів, промислового суверенітету та диджиталізації Франції.