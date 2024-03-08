За два місяці 2024 року товарообіг склав $16,8 млрд. Це на 2% більше за аналогічний період 2023 року, повідомляє Державна митна служба України.
З початку року товарообіг України склав майже $17 мільярдів
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Так, протягом січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували — на суму $6,8 млрд.
При цьому оподаткований імпорт склав $8,8 млрд, що становить 88% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2024 року склало 0,47 $/кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $2 млрд, Польща — $1,1 млрд і Німеччина — $769 млн.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $649 млн, Іспанії — на $624 млн, Китаю — на $504 млн.
Імпорт
У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $3,5 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,3 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $1,8 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 12,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні — $1,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 20,0 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.
Експорт
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $4,5 млрд,
- метали та вироби з них — $726 млн,
- мінеральні продукти — $587 млн.
За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн.
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