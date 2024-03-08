Курс валют на 8 березня: Долар у банках подешевшав на 10 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подорожчав на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Курс євро зріс на 2 копійки у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,50 грн. Євро купують за 41,45 грн, а продають за 42,05 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,42−38,47, євро — 41,90−42,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,04−38,06 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,59−41,59 грн/євро.

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