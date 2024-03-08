Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 422 310 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 березня 2024, 8:26
Втрати ворога за 7 березня: 880 російських окупантів, 11 танків та 35 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 422310 (+880) осіб,
- танків — 6706 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 12798 (+19) од,
- артилерійських систем — 10375 (+25) од,
- РСЗВ — 1011 (+2) од,
- засоби ППО — 704 (+3) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7998 (+35),
- крилаті ракети — 1919 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13598 (+66) од,
- спеціальна техніка — 1656 (+9).
Джерело: Мінфін
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