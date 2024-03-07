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7 березня 2024, 19:27

Євросоюз залишив за собою право повернути мито на українську продукцію

Європейський Союз залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років. Про це йдеться у повідомленні Європарламенту.

Європейський Союз залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років.
Фото: pixabay.com

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У четвер, 7 березня, голосуванням 26 депутатів проти 10 було схвалено пропозицію продовжити тимчасове скасування імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік — з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Але ЄС залишає за собою право відновити мита на деякі українські товари, якщо їх імпорт буде занадто великим.

«Також передбачено „аварійне гальмування“ для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема птиці, яєць і цукру. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, буде знову запроваджено тарифи», — йдеться у повідомленні Європарламенту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
mphet26
mphet26
7 березня 2024, 21:15
#
Зона несвободной торговли
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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
7 березня 2024, 21:17
#
Там на все є квоти, і місця всі зайняті…с чого ви вирішили, що хтось повинен посунутися, наприклад німецький чи французький фермер, в нього також є сім'я яку теж треба годувати…
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