Курс валют на вечір 7 березня: долар та євро продовжують дешевшати на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара знизився на 17 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 7 березня Закриття 7 березня Зміни долар 38,21/38,23 38,04/38,06 17/17 євро 41,62/41,64 41,53/41,54 9/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 41,45 грн, а продають за 42,05 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,41−38,45, євро — 41,88−42,00 грн.

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