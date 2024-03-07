До закриття міжбанку курс долара знизився на 17 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
7 березня 2024, 17:40
Курс валют на вечір 7 березня: долар та євро продовжують дешевшати на міжбанку
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Відкриття 7 березня
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Закриття 7 березня
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Зміни
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38,21/38,23
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38,04/38,06
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17/17
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41,62/41,64
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41,53/41,54
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9/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 41,45 грн, а продають за 42,05 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,41−38,45, євро — 41,88−42,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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