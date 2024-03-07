Зовнішня торгівля Китаю відновлюється завдяки експорту до росії

Зовнішня торгівля Китаю у перші два місяці 2024 року, зросла швидше, ніж очікувалося, частково завдяки електроніці та збільшенню експорту на ринки, що розвиваються, і в росію в тому числі. Про це повідомляє Financial Times.

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Експорт Китаю зріс на 7,1% в січні та лютому порівняно з роком раніше, перевищивши очікування аналітиків Reuters, які прогнозували зростання на 1,9%.

Імпорт зріс на 3,5% порівняно з очікуванням — на 1,5%. Китай подає економічні дані за січень та лютий разом, щоб врахувати перебої, пов'язані зі щорічним святкуванням Нового року за місячним календарем.

«Основним фактором відновлення експорту стало зростання глобального циклу технологічних продуктів, в основному електроніки», — сказав Тао Ван, головний економіст UBS з Китаю.

Поліпшення торгівлі Китаю, яке порівнюється з 5-відсотковим падінням за весь рік у 2023 році, є гарною новиною для політиків, оскільки цього тижня політики Китаю збираються в Пекіні на щорічне засідання парламенту.

Економіка Китаю намагається відновитися після кризи нерухомості, слабкої довіри споживачів та інвесторів і падіння доходів від експорту торік, але уряд встановив амбітну ціль — зростання валового внутрішнього продукту на 5% до 2024 року.

У перші два місяці цього року блок Асоціації держав Південно-Східної Азії був найбільшим торговим партнером Китаю — торгівля зросла на 4,8%, за ним слідує ЄС, торгівля з яким впала на 4,1%. Торгівля зі США дещо зросла, піднявшись на 0,7%.

Торгівля з рф

Серед окремих торгових партнерів Китаю стрімко зросло значення росії, двосторонній товарообіг з якою за перші два місяці цього року зріс на 9,3% до загальної суми $37 млрд, а експорт Китаю до сусіда зріс на 12,5%.

Минулого року росія стала п’ятим за величиною торговельним партнером Китаю, піднявшись з дев’ятого місця у 2020 році, коли товарообіг досяг $240 млрд, перевищивши цільовий показник у $200 млрд. росія приблизно зберегла цю позицію в перші два місяці 2024 року, поступившись п'ятим місцем лише на частку Австралії.

У четвер міністр закордонних справ Пекіна Ван Ї підкреслив, що дві країни розвивають торгівлю як частину стратегічних відносин. Ці коментарі, ймовірно, посилять занепокоєння в ЄС, який вважає, що Китай мовчазно підтримує вторгнення росії в Україну.

«Китай і росія створили нову парадигму відносин між великими державами. Політична взаємна довіра між двома сторонами продовжує поглиблюватися. Російський природний газ потрапляє до будинків у Китаї, а китайські автомобілі їздять вулицями росії», — сказав Ван Ї на пресконференції під час засідання Національних зборів.

Європейські лідери неодноразово попереджали Пекін, що його підтримка росії підриває популярність Китаю в ЄС. Але Ван Ї заявив, що партнерство Китаю з його сусідом відповідає його власним інтересам і не спрямоване на жодних «третіх осіб».

Торгівля з Індією та Бразилією

Торгівля Китаю з Індією та Бразилією також зросла протягом перших двох місяців року, підвищившись на 15,8% і 33,3% відповідно.