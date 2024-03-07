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7 березня 2024, 17:54

Європейський індекс Stoxx 600 уперше в історії перевищив 500 пунктів

Європейський індекс Stoxx 600 вперше в історії перевищив позначку 500 пунктів, випливає з торгових даних.

Європейський індекс Stoxx 600 вперше в історії перевищив позначку 500 пунктів, випливає з торгових даних.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниТорги на біржіНа 15:22 Stoxx Europe 600 складав 500,83 пунктів (+0,55%).
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Торги на біржі

На 15:22 Stoxx Europe 600 складав 500,83 пунктів (+0,55%). Інвестори очікують на рішення Європейського центрального банку за відсотковими ставками, який, ймовірно, збереже їх на колишньому рівні, пише Bloomberg.

Головний регіональний індекс зростав протягом чотирьох місяців на тлі оптимізму щодо глобального зростання, і навіть повна переоцінка очікувань щодо зниження ставок у 2024 році не перекрила ажіотаж навколо штучного інтелекту, зазначає Bloomberg.

З початку року Stoxx 600 зріс майже на 4,7%, а за останні 12 місяців — на 8,7%.

У ході торгів 7 березня до рекордного рівня зросли акції датської Novo Nordisk, після того, як компанія повідомила інвесторам про позитивні результати ранніх випробувань нового препарату для зниження ваги.

У Копенгагені акції Novo Nordisk зростають на $6,5%, до 940,20 датської крони (близько $137,5), у Лондоні — на 5,25%, до $131.

Акції британського банку Virgin Money в Лондоні злетіли на 36% після того, як британське Загальнонаціональне будівельне співтовариство погодилося придбати його за 2,9 млрд ($3,7 млрд).

При цьому акції виробника модного одягу Hugo Boss у Німеччині впали на 18% після публікації звіту за 2023 рік та прогнозу про те, що компанія не зможе досягти цільових показників на 2025 рік через послаблення попиту.

Економісти, опитані Bloomberg, очікували, що ЄЦБ збереже ставку за депозитами на рівні 4%, як і було оголошено 7 березня, але вважають, що нові економічні дані мають підкріпити аргументи на користь переходу до її зниження 2024 року.

Стратег інвестбанку Liberum Сюзана Круц зазначила, що не чекає на сюрпризи від регулятора, незважаючи на ознаки слабкості ВВП єврозони та швидкого зниження інфляції.

Джерело: Мінфін
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