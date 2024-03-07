Банкір: Розвиток банківської системи можливий за умов системної макрофінансової допомоги

Розвиток банківської системи у 2024 році можливий лише за умов системної та достатньої макрофінансової допомоги, яка фактично покриє більшу частину видатків державного бюджету. Таку думку висловив Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку.

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Міжнародна допомога

За словами банкіра, згідно з фінансовими розрахунками в січні та лютому Україна мала б отримати до $6 млрд, які були б спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

Однак за цей період, як зауважив експерт із посиланням на дані Міністерства фінансів України, отримано близько $1,2 млрд, з яких $390 млн від Японії та $760 млн в рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine (гранти від уряду Японії на $465 млн та уряду Норвегії на $295 млн).

На його погляд, хоч макрофінансова підтримка лише опосередковано впливає на банківський сектор, проте вона вкрай важлива для стабільності національної валюти, а відтак і для розвитку депозитних і кредитних програм.

«Січень і лютий виявилися досить „нервовими“ не лише з огляду на недоотримані кошти від міжнародних партнерів, які заздалегідь „вписані“ в бюджет, а ще й тому, що відсутність системи зовнішнього фінансування посилює тиск на національну валюту, що своєю чергою позначається на валютному ринку, на депозитних та кредитних програмах», — підкреслив він.

Мамедов вважає, що жодна валюта не здатна «втриматися» чи залишатися тривалий час стабільною, якщо дефіцит бюджету країни перевищує 30−40%. Він нагадав, що згідно з головним кошторисом України на 2024 рік видаткова частина передбачена на рівні 3,35 трлн грн, а очікувані доходи складуть більш як 1,57 трлн грн. Тобто, як виснує фахівець, дефіцит бюджету в 2024 році складе майже 100%.

Він розповів, що з огляду на вже оприлюднену інформацію станом на початок березня очікуваний обсяг макрофіну в 2024 році може досягти $36 млрд (у держбюджеті враховані $37 млрд міжнародної фінансової допомоги). Зокрема це понад $5 млрд від Японії, гранти Світового банку на $760 млн, €18 млрд (еквівалент $19,4 млрд), передбачених 4-річною програмою підтримки від ЄС, а також новий транш від МВФ на $900 млн.

Крім того, очікується, що в програмі фінансування від США на $61 млрд фінансова підтримка економіки України складе $9,6 млрд ($7,9 млрд — пряме фінансування бюджету України).

«Можна вважати, що у 2024 році обсяг міжнародної допомоги остаточно розв’яже питання покриття видатків держбюджету, а відтак ситуація в економіці та в банківському секторі зокрема збігатимуться із загальними прогнозами та очікуваннями», — наголосив очільник Глобус Банку.