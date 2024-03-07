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7 березня 2024, 16:53

Банкір: Розвиток банківської системи можливий за умов системної макрофінансової допомоги

Розвиток банківської системи у 2024 році можливий лише за умов системної та достатньої макрофінансової допомоги, яка фактично покриє більшу частину видатків державного бюджету. Таку думку висловив Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку.

Розвиток банківської системи у 2024 році можливий лише за умов системної та достатньої макрофінансової допомоги, яка фактично покриє більшу частину видатків державного бюджету.
Фото:banker.ua

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Міжнародна допомога

За словами банкіра, згідно з фінансовими розрахунками в січні та лютому Україна мала б отримати до $6 млрд, які були б спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

Однак за цей період, як зауважив експерт із посиланням на дані Міністерства фінансів України, отримано близько $1,2 млрд, з яких $390 млн від Японії та $760 млн в рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine (гранти від уряду Японії на $465 млн та уряду Норвегії на $295 млн).

На його погляд, хоч макрофінансова підтримка лише опосередковано впливає на банківський сектор, проте вона вкрай важлива для стабільності національної валюти, а відтак і для розвитку депозитних і кредитних програм.

«Січень і лютий виявилися досить „нервовими“ не лише з огляду на недоотримані кошти від міжнародних партнерів, які заздалегідь „вписані“ в бюджет, а ще й тому, що відсутність системи зовнішнього фінансування посилює тиск на національну валюту, що своєю чергою позначається на валютному ринку, на депозитних та кредитних програмах», — підкреслив він.

Мамедов вважає, що жодна валюта не здатна «втриматися» чи залишатися тривалий час стабільною, якщо дефіцит бюджету країни перевищує 30−40%. Він нагадав, що згідно з головним кошторисом України на 2024 рік видаткова частина передбачена на рівні 3,35 трлн грн, а очікувані доходи складуть більш як 1,57 трлн грн. Тобто, як виснує фахівець, дефіцит бюджету в 2024 році складе майже 100%.

Він розповів, що з огляду на вже оприлюднену інформацію станом на початок березня очікуваний обсяг макрофіну в 2024 році може досягти $36 млрд (у держбюджеті враховані $37 млрд міжнародної фінансової допомоги). Зокрема це понад $5 млрд від Японії, гранти Світового банку на $760 млн, €18 млрд (еквівалент $19,4 млрд), передбачених 4-річною програмою підтримки від ЄС, а також новий транш від МВФ на $900 млн.

Крім того, очікується, що в програмі фінансування від США на $61 млрд фінансова підтримка економіки України складе $9,6 млрд ($7,9 млрд — пряме фінансування бюджету України).

«Можна вважати, що у 2024 році обсяг міжнародної допомоги остаточно розв’яже питання покриття видатків держбюджету, а відтак ситуація в економіці та в банківському секторі зокрема збігатимуться із загальними прогнозами та очікуваннями», — наголосив очільник Глобус Банку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
innapcholko
innapcholko
7 березня 2024, 17:21
#
Ща примут законы про могилизацию, а также закон про повышение могилизационных штрафов — будет интересный движ!
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0
innapcholko
innapcholko
7 березня 2024, 17:44
#
Тут «эксперты» минфин надеються мол со счетами не будет проблем — и в упор игнорируют законопроект про могилизационные штрафы — которые для большинства Украинцев — это тупо банкроство!
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