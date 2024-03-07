У США суд визнав продаж криптоактивів на вторинному ринку операцією із цінними паперами

Суд західного округу Вашингтона виніс рішення на користь Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), яка оголосила, що перепродаж криптоактивів може бути угодою з цінними паперами.

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Що відомо про позов

Судовий позов було подано фінансовим регулятором щодо операцій криптовалютної біржі Coinbase з активами AМР, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX та KROM на вторинному ринку.

Суддя Тана Лін визнала торгівлю перерахованими криптовалютами трансакціями з цінними паперами. Це створює небезпечний прецедент не тільки для Coinbase, а й для всієї криптовалютної індустрії США.

Директор з правових питань Coinbase Пол Гревал оголосив, що дії судових інстанцій можуть бути політично заангажовані та опосередковано пов'язані з наміром посилити позиції SEC у справі проти найбільшої криптовалютної біржі Binance.

Юрист каже, що Coinbase не погоджується з рішенням суду і має намір подати апеляцію. Раніше Binance оголосила про припинення операцій і звільнення з криптовалютного ринку Нігерії.