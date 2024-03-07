Укрзалізниця запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу. Деталі

Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків на поїзди внутрішнього сполучення з можливістю автовикупу. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як працює моніторинг

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У разі пошуку квитків на конкретний поїзд можна увімкнути функцію автоматичної купівлі.

Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. Якщо квиток знайдеться, кошти одразу знімуть. Якщо ж моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то надходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Долучитися до тестування функції можна у мобільному застосунку:

для iOS;

для Android.

УЗ попередила, що «під час використання тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти», а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок.

«Тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів», — зазначили в компанії.