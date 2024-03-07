Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків на поїзди внутрішнього сполучення з можливістю автовикупу. Про це повідомила пресслужба компанії.
Укрзалізниця запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу. Деталі
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Як працює моніторинг
Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:
- на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
- на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).
У разі пошуку квитків на конкретний поїзд можна увімкнути функцію автоматичної купівлі.
Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. Якщо квиток знайдеться, кошти одразу знімуть. Якщо ж моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.
Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то надходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.
Долучитися до тестування функції можна у мобільному застосунку:
- для iOS;
- для Android.
УЗ попередила, що «під час використання тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти», а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок.
«Тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів», — зазначили в компанії.
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