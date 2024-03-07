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7 березня 2024, 16:12

Укрзалізниця запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу. Деталі

Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків на поїзди внутрішнього сполучення з можливістю автовикупу. Про це повідомила пресслужба компанії.

Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків на поїзди внутрішнього сполучення з можливістю автовикупу.

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Як працює моніторинг

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

  • на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У разі пошуку квитків на конкретний поїзд можна увімкнути функцію автоматичної купівлі.

Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. Якщо квиток знайдеться, кошти одразу знімуть. Якщо ж моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то надходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Долучитися до тестування функції можна у мобільному застосунку:

  • для iOS;
  • для Android.

УЗ попередила, що «під час використання тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти», а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок.

«Тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів», — зазначили в компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
paff
paff
7 березня 2024, 17:40
#
Не прошло и вечности
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