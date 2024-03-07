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7 березня 2024, 15:44

Профільний комітет Європарламенту схвалив продовження торговельних пільг для України

Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу ЄП.

Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови.
Фото:depositphotos

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Деталі

Рішення було ухвалене 26 голосами «за», ще 10 членів комітету висловились проти, один утримався.

Пропозиція передбачає продовження тимчасового призупинення ввізних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Водночас законодавство наділяє Єврокомісію повноваженнями «вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт».

В ході окремого голосування в четвер комітет 28 голосами «за», двома «проти» і 6 утрималися, погодилися з тим, що всі мита на імпорт з Молдови повинні бути призупинені ще на один рік.

Очікується, що Європарламент проголосує за цю позицію в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі Рада офіційно затвердить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному віснику ЄС.

Торговий представник України Тарас Качка, коментуючи рішення комітету ЄП, зазначив, що ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано більше 100 правок в аграрному та торговому комітеті, майже всі з яких пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції.

«Через активну роботу з державами-членами — і перш за все Польщею, з євроінституціями і євродепутатами вдалося зменшити кількість правок, які голосувалися, до двох. І вони не набрали достатніх голосів», — зазначив Качка.

Джерело: Мінфін
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