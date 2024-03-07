Компанія Galderma, що займається виробництвом різних лікарських засобів, має намір організувати IPO на фондовому ринку Швейцарії. Цей лістинг має шанс увійти до числа найбільших у європейському регіоні за 2024 рік, зазначають аналітики LBLV .

Galderma має намір зібрати в процесі лістингу $2,3 мільярда. Її гендиректор зазначив, що заплановане первинне публічне розміщення акцій здатне виявитися найбільшим з того часу, як у 2022-му на ринок вийшла Porsche, що залучила $9,1 мільярда. Керівництво компанії припускає, що її IPO може бути проведено ще до великодніх свят. На швейцарській території Великдень у 2024-му святкуватимуть 31 березня, згідно з традиціями католиків.

Передбачається, що в основному пропозиція Galderma припаде на нові цінні папери. Крім того, в ній буде присутня деяка кількість вже давно випущених акцій. Організовуватимуть IPO Goldman Sachs, UBS та Morgan Stanley. Керівники не стали вказувати її потенційну оцінну вартість. Аналітики компанії lblv.com припускають, що ціна фірми після лістингу її акцій може сягнути $20 мільярдів.

У 2024 році Galderma має намір збільшити продажі

Компанія є власністю консорціуму інвесторів, який очолює EQT. Під управлінням цього фонду зі Швеції знаходяться активи на 232 мільярди євро. У минулому Galderma була сегментом Nestle і була куплена у 2019 за $11,5 мільярда. Плани щодо IPO вона виношує з 2021-го, але вирішила почекати з їхньою реалізацією після зниження активності на глобальному ринку лістингів на тлі зростання інфляції та ринкової волатильності.

Наприкінці зими Galderma повідомила, що її продаж минулого року збільшився на 8,5% річних, досягнувши $4 мільярдів. EBITDA компанії склала $942 мільйони, що на 21,4% перевищує підсумок попереднього року. Цього разу вона збирається наростити чистий продаж на 7−10%.

Зараз фірми використовують накопичений попит для нової емісії, оскільки ринки Європи наблизилися до максимальних показників в історії. Також монетизації великих обсягів активів вимагають інвестори, які прагнуть досягти прибутковості.

Дмитро Єршов, фінансовий аналітик LBLV