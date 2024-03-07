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7 березня 2024, 13:10

Банк Канади зберіг базову ставку на максимумі за 23 роки

Банк Канади в середу зберіг ключову процентну ставку на рівні 5% річних, що є максимумом з 2001 року. Рішення регулятора збіглося з очікуваннями аналітиків, повідомляє Trading Economcis.

Банк Канади в середу зберіг ключову процентну ставку на рівні 5% річних, що є максимумом з 2001 року.
Фото:depositphotos

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Що відомо

ЦБ не змінює ставку п'яте засідання поспіль.

Рада керуючих відзначила, що, як і раніше, стурбована інфляційними ризиками. Обмежувальна грошово-кредитна політика зберігатиметься доти, доки керівництво Банку Канади не побачить стійке уповільнення базової інфляції.

Центробанк, як і раніше, очікує, що загальна інфляція залишатиметься близько позначки 3% у першому півріччі 2024 року, а потім перейде до поступового зниження.

Голова Банку Канади Тіфф Маклем під час пресконференції за підсумками засідання сказав, що ще зарано розглядати питання про зниження ставок, оскільки необхідно більше часу, щоб забезпечити уповільнення інфляції до цільового показника 2%.

Канадський ЦБ піднімав вартість запозичень 10 разів із березня 2022 року, разом на 4,75 відсоткового пункту. У тому числі він підвищував ставку два засідання поспіль — у червні та у липні 2023 року — щоразу на 0,25 в.п.

Джерело: Мінфін
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