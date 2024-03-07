У Канаді випустили монету у формі писанки (фото)

Королівський монетний двір Канади випустив нову срібну монету у формі писанки. Це вже дев’ята монета у колекції «писанок».

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Зазначається, що у 2024 році цей оригінальний дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні - із зеленими, фіолетовими, а також срібними елементами дизайну на чорному фоні.

На реверсі монети зобразили кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі - профіль королеви Єлизавети II.

Характеристики

Монета виготовлена з 99,99% чистого срібла

Тираж — 8 500

Вага — 31,82 г

Розміри — 45 мм х 33 мм

Номінальна вартість — 20 канадських доларів.

Варто зазначити, що нові монети у формі писанки вже розкупили.