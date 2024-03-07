Королівський монетний двір Канади випустив нову срібну монету у формі писанки. Це вже дев’ята монета у колекції «писанок».
7 березня 2024, 11:38
У Канаді випустили монету у формі писанки (фото)
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зазначається, що у 2024 році цей оригінальний дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні - із зеленими, фіолетовими, а також срібними елементами дизайну на чорному фоні.
На реверсі монети зобразили кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі - профіль королеви Єлизавети II.
Характеристики
- Монета виготовлена з 99,99% чистого срібла
- Тираж — 8 500
- Вага — 31,82 г
- Розміри — 45 мм х 33 мм
- Номінальна вартість — 20 канадських доларів.
Варто зазначити, що нові монети у формі писанки вже розкупили.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі