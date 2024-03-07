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7 березня 2024, 11:16

США розглядають можливість виділити Україні близько $200 млн із резервів Пентагону

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість залучити близько $200 млн фінансування армії США для невідкладної допомоги Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість залучити близько $200 млн фінансування армії США для невідкладної допомоги Україні.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Кошти можуть спрямувати на закупівлю критично важливої ​​зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України, зазначило видання. Остаточне рішення ще не прийнято, сказав один із співрозмовників.

Ця сума є мізерною в порівнянні з більш ніж $61 млрд допомоги Україні, яку президент Байден запросив у Конгресу, наголошує видання.

Білий дім зосереджений на тому, щоб схилити Палату представників США до ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

Очікується, що Байден вчергове нагадає про це у четвер увечері під час звіту про стан країни.

Нагадаємо

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про виділення $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи.

Документ направили до Палати представників. Обидві палати Конгресу повинні схвалити документ, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kharakternyk
Kharakternyk
7 березня 2024, 12:50
#
Та не варто себе так утрудняти, краще залиште собі - в вас там такий величезний держборг:)
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eljaaff
eljaaff
7 березня 2024, 13:26
#
Та все уже… приехали…слезайте…- никакой перемоги уже не будет в очередной раз спасибо Антанте она снова продала как делала уже не раз… надо подписываться уже то на что все уже будут согласны… либо больше потерь земли и больше смертей пацанов…
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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
7 березня 2024, 13:29
#
Засунь 200 млн себе в пепу. Нам нужно 50 милиардов!
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