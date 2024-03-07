США розглядають можливість виділити Україні близько $200 млн із резервів Пентагону

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість залучити близько $200 млн фінансування армії США для невідкладної допомоги Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Що відомо

Кошти можуть спрямувати на закупівлю критично важливої ​​зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України, зазначило видання. Остаточне рішення ще не прийнято, сказав один із співрозмовників.

Ця сума є мізерною в порівнянні з більш ніж $61 млрд допомоги Україні, яку президент Байден запросив у Конгресу, наголошує видання.

Білий дім зосереджений на тому, щоб схилити Палату представників США до ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

Очікується, що Байден вчергове нагадає про це у четвер увечері під час звіту про стан країни.

Нагадаємо

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про виділення $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи.

Документ направили до Палати представників. Обидві палати Конгресу повинні схвалити документ, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.