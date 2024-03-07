Іспанія заборонила Worldcoin, Binance призупинила виведення коштів в мережі Solana: що нового на ринку

Сальвадор отримав понад $65 млн нереалізованого прибутку на тлі зростання біткоїна

5 березня 2024 року курс біткоїна встановив новий історичний максимум на біржі Coinbase — понад $69 000. На тлі стрибка ціни інвестиційний портфель Сальвадора зріс до більш ніж $185 млн.

За даними порталу Nayibtracker, країна контролює 2855 BTC за середньою ціною закупівлі $42 548. Таким чином, інвестиції в біткоїн принесли Сальвадору нереалізований прибуток, що перевищує $65 млн.

Раніше президент Сальвадора Найіб Букеле заявив, що починаючи з 18 листопада 2022 року, країна щодня інвестуватиме кошти в купівлю 1 біткоїна.

Нагадаємо, Сальвадор легалізував біткоїн як платіжний засіб восени 2021 року.

Binance призупинила виведення коштів в мережі Solana

Криптовалютна біржа Binance повідомила про те, що вивід коштів в мережі Solana був тимчасово призупинений у зв’язку зі збільшенням обсягу транзакцій.

У заяві сказано, що обмеження діятимуть з 4 по 9 березня 2024 року.

«Binance визначила деякі області для оптимізації та працює над тим, щоб забезпечити стабільне і довгострокове рішення. Орієнтовна дата відновлення роботи 9 березня 2024 року», — йдеться в повідомленні.

На момент написання новини ціна Solana становить $139. За добу актив зріс на 3,8%, за тиждень — на 9%, згідно з CoinMarketCap.

Іспанія тимчасово заборонила діяльність Worldcoin

Агентство із захисту персональних даних Іспанії (AEPD) зажадало від Worldcoin негайно припинити збір особистої інформації на території країни і використання раніше отриманих відомостей. Про це повідомляє Reuters.

Термін обмежень — три місяці.

У відомстві пояснили рішення скаргами на недостатнє розкриття інформації про послугу, збір даних неповнолітніх і неможливість відкликання згоди на надання відомостей.

Згідно з AEPD, обробка біометричних даних захищена GDPR і пов’язана з «високими ризиками для прав людини». Термінові заходи регулятор обґрунтував прагненням «уникнути потенційного збитку».

На тлі повідомлення курс токена WLD опустився до $6,4, але потім відновився. На момент написання новини ціна активу становить $7,4, додавши за добу 7,3%, згідно з CoinMarketCap.

Основний продукт проєкту — протокол World ID — заснований на доказах із нульовим розголошенням. Він являє собою інструмент, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою біометричних даних або номера телефону.

У Binance.US заявили про падіння доходів на 75% після позову SEC

Американський підрозділ Binance втратив 75% доходів і скоротив 200 співробітників унаслідок подання Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) позову проти біткоїн-біржі. Це випливає із судових документів.

У червні 2023 року регулятор висунув Binance 13 звинувачень, включно з незареєстрованою пропозицією цінних паперів у вигляді цифрових токенів. Претензії стосувалися також діяльності філії біржі у США і CEO компанії Чанпена Чжао як «контролюючої особи».

У рамках заходів щодо забезпечення позову (TRO) SEC попросила суд накласти на обвинувачених низку обмежувальних заходів, включно із заморожуванням коштів. Це прохання суд відхилив, але воно негативно вплинуло на бізнес американського підрозділу, заявив під час свідчень у грудні COO Binance.US Крістофер Блоджетт.

«Одразу після введення TRO ми виявили, що активи на суму $1 млрд у фіаті та криптовалютах покинули платформу», — сказав він.

Відтік призвів до втрати 75% доходу і звільнення двох третин персоналу. За словами менеджера, судові витрати зросли до $10 млн, а витрати на аудиторів — «у 10 разів».

«Після TRO банки зажадали від нас різкого збільшення застави. Але в кінцевому підсумку повністю розірвали відносини. У результаті наші клієнти втратили можливість вносити депозити у фіаті та виводити кошти, що фактично задушило бізнес», — зазначив Блоджетт.

Він також додав, що нових банківських партнерів знайти не вдалося, оскільки платформа стала для них «радіоактивною».