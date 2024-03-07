Курс валют на 7 березня: Долар в банках впав на 14 копійок

У четвер, на готівковому ринку курс долара втратив 14 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці додав 1 копійку, а у продажу втратив 2 копійки. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,11−38,60 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,46−38,52, євро — 41,90−42,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,21−38,23 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,62−41,64 грн/євро.

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