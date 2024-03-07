Bank of America попередив про стан перекупленості на ринку

Bank of America вказав на те, що технічний індикатор перекупленості індексу S&P 500 блимає з листопада-місяця, показуючи, що акції торгуються вище за справедливу вартість, що може мати вирішальне значення для визначення того, чи залишаться акції в тому ж стані до кінця року, пише Business Insider.

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Якщо цей технічний індикатор становить вище -20, то це є «бичачою» перекупленістю для S&P 500. Цей довгостроковий індикатор цінового імпульсу перейшов у область перекупленості у листопаді 2023 року і залишався перекупленим у грудні, січні та лютому.

Ринок досяг максимуму на бумі інтересу до штучного інтелекту, що породжує зростання таких компаній, як Nvidia та Microsoft.

Коли індикатор блимає та показує перекупленість протягом усього календарного року, індекс S&P 500 є позитивним у 100% випадків, вважають експерти банку.

Згідно з останнім опитуванням керуючих фондами, проведеним Bank of America, інвестори не були настільки оптимістичні щодо акцій протягом двох років, оскільки інвестори зацікавилися акціями високих технологій. Але нещодавнє бурхливе зростання Big Tech викликало чутки про потенційну «бульбашку».