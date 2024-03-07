У 2024 році Україна потребує $9,5 млрд зовнішнього фінансування на пріоритетне відновлення. Про це наголосила заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова.

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«Від лютого 2022 року Уряд України наполегливо працює над збереженням макроекономічної стабільності в умовах екстремальної невизначеності та викликів. І підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливою, оскільки всі внутрішні ресурси ми направляємо на протистояння агресору. Забезпечення пріоритетів держбюджету, а також відновлення країни є визначальними для економічного розвитку, а також повернення українців додому», — додала заступниця Міністра фінансів.

Уряд України визначив пріоритетні галузі для залучення іноземних інвестицій. Це оборонна промисловість, енергетика, будівництво, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.