Офіційний курс НБУ: Долар втратив 12 копійок

Національний банк України встановив на 7 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,2664 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 12 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 7 березня встановив офіційний курс євро на рівні 41,59 грн. Курс європейської валюти знизився на 5 копійок.

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