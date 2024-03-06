До закриття міжбанку курс долара знизився на 16 копійок у купівлі та 19 копійок у продажу. Євро впало на 8 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
6 березня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 6 березня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 6 березня
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Закриття 6 березня
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Зміни
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38.37 / 38.42
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38.21 / 38.23
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16/19
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41.69 / 41.72
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41.61 / 41.61
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8/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−38,65 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,45−38,54, євро — 41,85−42,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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