Курс валют на вечір 6 березня: долар та євро подешевшали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара знизився на 16 копійок у купівлі та 19 копійок у продажу. Євро впало на 8 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 6 березня Закриття 6 березня Зміни долар 38.37 / 38.42 38.21 / 38.23 16/19 євро 41.69 / 41.72 41.61 / 41.61 8/11

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−38,65 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,45−38,54, євро — 41,85−42,00 грн.

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