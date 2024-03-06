Швейцарська Galderma оголосила про плани провести одне з найбільших IPO у Європі

Швейцарська фармацевтична компанія Galderma оголосила про намір провести первинне розміщення акцій на Швейцарській біржі. Це IPO може стати одним із найбільших у Європі цього року, відзначають Reuters та Bloomberg .

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Що відомо

Galderma планує залучити в ході IPO $2,3 млрд. Гендиректор компанії Флеммінг Орнсков заявив, що цей вихід на біржу може стати найбільшим з моменту IPO Porsche у 2022 році: тоді автовиробник залучив $9,1 млрд.

IPO може відбутися до Великодня, уточнив Орнсков: у Швейцарії за католицькою традицією він відзначається 31 березня.

Очікується, що більшу частину пропозиції Galderma складуть нові акції, меншою мірою вже випущені папери, випливає із заяви компанії. Організаторами розміщення виступають Goldman Sachs Group, Morgan Stanley та UBS Group.

Флемінг Орнсков відмовився назвати потенційну оцінку Galderma, пише Reuters. Джерело агентства — неназваний керуючий фондом — припустило, що капіталізація Galderma після IPO може скласти $20 млрд. Galderma належить консорціуму інвесторів на чолі зі шведським інвестфондом EQT, який управляє активами на €232 млрд. Раніше компанія була підрозділом Nestle SA і була придбана в року за 10,2 млрд швейцарських франків ($11,5 млрд).

Нагадаємо

Можливість вийти на біржу Galderma розглядала з 2021 року, але відклала ці плани після того, як світовий ринок IPO зупинився через підвищену інфляцію та волатильність ринків, зазначає Bloomberg.