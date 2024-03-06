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6 березня 2024, 17:10

Уряд розширив умови надання грантів на розвиток садівництва

Уряд розширив умови надання грантів за програмою «єРобота» на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства. Документ підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Уряд розширив умови надання грантів за програмою «єРобота» на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства.
Фото:depositphotos

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Як змінилися умови

Зокрема, пропонується змінити умови щодо висадки та облаштування насадження на земельній ділянці або на суміжних ділянках. Згідно з новими нормами, надання грантів доповнюються таким змістом:

  • гранти надаються для висадки та облаштування насадження на земельній ділянці або на суміжних земельних ділянках, загальна площа якої/яких становить від 1 до 25 гектарів;
  • допускається розташування між земельними ділянками господарських шляхів, прогонів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, рубежів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, рослинних смуг, дерев, стежок, рівчаків, ярів, заболочених земель).
  • збільшено розмір компенсації вартості проекту висадки винограду до 330 тисяч гривень на гектар насаджень.

Що відомо про програму

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

У 2023 році видано 131 наказ на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (432,8 млн грн) і тепличного господарства (159,4 млн грн). Відповідно до наказів планується створення близько 15 тисяч робочих місць.

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проєкту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів — від 5 до 10 постійних і 125−425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць — не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024−2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

Джерело: Мінфін
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