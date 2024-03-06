Британія зняла санкції з мільярдера Макарова, який відмовився від громадянства рф

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 березня 2024, 15:19

Британія зняла санкції з мільярдера Макарова, який відмовився від громадянства рф

Велика Британія виключила з санкційного списку засновника і главу енергетичної компанії «Ареті», мільярдера Ігоря Макарова. Про це йдеться в повідомленні Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Міністерства фінансів Великої Британії.

Велика Британія виключила з санкційного списку засновника і главу енергетичної компанії «Ареті», мільярдера Ігоря Макарова.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У документі зазначається, що Макаров «більше не є об'єктом заморозки активів або санкцій на надання трастових послуг». Причини такого рішення не зазначені.

У червні 2023 року Макаров відмовився від російського громадянства. В профілі бізнесмена на сайті американського Forbes вказано, що він тепер вважається кіпрським бізнесменом. Громадянство Кіпру Макаров отримав в обмін на інвестиції.

Forbes оцінює статки Макарова у $2,1 млрд.

Після початку повномасштабного російської агресії, санкції проти Макарова запровадили Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Читайте також: У Канаді зняли санкції з трьох росіян та колишньої дружини Фрідмана

Після розвалу СРСР Макаров заснував першу в росії незалежну газову компанію «Ітера». Компанія вела експлуатацію дев'яти родовищ у Сибіру. Після продажу «Ітери» бізнесмен заснував новий холдинг — Areti International зі штаб-квартирою у Швейцарії.

Нагадаємо від громадянства росії відмовилися ще вісім дев'ять мільярдерів. Серед них: колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов, засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов, засновник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян, засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Tinkoff Group Олег Тіньков, а також засновники ІТ-компанії Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами