Британія зняла санкції з мільярдера Макарова, який відмовився від громадянства рф

Велика Британія виключила з санкційного списку засновника і главу енергетичної компанії «Ареті», мільярдера Ігоря Макарова. Про це йдеться в повідомленні Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Міністерства фінансів Великої Британії.

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У документі зазначається, що Макаров «більше не є об'єктом заморозки активів або санкцій на надання трастових послуг». Причини такого рішення не зазначені.

У червні 2023 року Макаров відмовився від російського громадянства. В профілі бізнесмена на сайті американського Forbes вказано, що він тепер вважається кіпрським бізнесменом. Громадянство Кіпру Макаров отримав в обмін на інвестиції.

Forbes оцінює статки Макарова у $2,1 млрд.

Після початку повномасштабного російської агресії, санкції проти Макарова запровадили Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

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Після розвалу СРСР Макаров заснував першу в росії незалежну газову компанію «Ітера». Компанія вела експлуатацію дев'яти родовищ у Сибіру. Після продажу «Ітери» бізнесмен заснував новий холдинг — Areti International зі штаб-квартирою у Швейцарії.

Нагадаємо від громадянства росії відмовилися ще вісім дев'ять мільярдерів. Серед них: колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов, засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов, засновник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян, засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Tinkoff Group Олег Тіньков, а також засновники ІТ-компанії Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев.