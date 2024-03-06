Фонд гарантування у лютому провів 27 аукціонів з продажу банківських активів на майже 180 мільйонів

Протягом лютого у системі Prozorro.Продажі відбулися 27 успішних аукціонів з продажу активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала понад 178,7 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду.

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Зазначається, що 92% цієї суми — 164,2 млн грн — становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються.

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

МР Банк — 126,5 млн грн;

Мегабанк — 18,9 млн грн;

Айбокс Банк — 15,7 млн грн;

Промінвестбанк — 15,1 млн грн;

Банк Січ — 2,4 млн грн;

Банк Конкорд — майже 0,3 млн грн.

«На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за лютий, отримано оплату за 16 лотів на суму 160,7 млн грн. Кошти за 11 лотів, на суму 18,0 млн грн, поки очікуються», — йдеться в повідомленні.

У Фонді нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.